Serie A: il Lecce sfida il Monza

Nel Lecce l’allenatore Marco Baroni dovrà rinunciare a Strefezza e Dermaku infortunati. Esterni Askildsen e Hjulmand. Regista Banda. In attacco Colombo e Di Francesco.





Nel Monza il tecnico Giovanni Stroppa non avrà a disposizione D’ Alessandro e Ranocchia per problemi muscolari. Sulle fasce Carlos Augusto e Pessina. Trequartista Sensi. In avanti Petagna e Caprari. Arbitrerà Luca Pairetto della sezione di Nichelino in provincia di Torino.

- Nella sesta giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 15 al “Via del Mare” il Monza. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I brianzoli cercheranno un successo per lasciare l’ultimo posto. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un importante passo in avanti verso la salvezza.