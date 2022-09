Serie B, valzer di panchine: a Perugia arriva Silvio Baldini, a Benevento Fabio Cannavaro

Il Como ha ingaggiato Moreno Longo 46 anni al posto di Gennaro Gattuso, che ha dovuto lasciare i lombardi per motivi di salute. Longo ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Il Benevento ha esonerato il tecnico Fabio Caserta dopo la sconfitta 1-0 al “Rigamonti” col Brescia. Al suo posto è arrivato in Campania Fabio Cannavaro, 49 anni, il quale fino a qualche mese fa è stato l’allenatore della Cina. Cannavaro ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Il Pisa ha scelto Luca D’Angelo 51 anni che è subentrato a Rolando Maran dopo il pareggio 1-1 al “Penzo” col Venezia. Per Luca D’Angelo è un ritorno a Pisa. Nello scorso campionato ha portato i nerazzurri toscani alla doppia finale dei Play Off persa con il Monza. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024.

In Serie B sono arrivati quattro nuovi allenatori. Il Perugia ha annunciato Silvio Baldini 64 anni, che nella scorsa stagione ha vinto i Play Off di Serie C con il Palermo. Baldini ha sostituito Fabrizio Castori esonerato dopo la sconfitta 1-0 al “Liberati” nel derby umbro con la Ternana. Baldini ha firmato fino al 30 Giugno 2023.