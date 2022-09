Serie C: il Foggia pareggia a Potenza

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia pareggia 1-1 al “Viviani” con il Potenza. Nel primo tempo al 5’ i lucani passano in vantaggio con Caturano con una girata al volo su cross di Di Grazia. Al 18’ Costa dei dauni va vicino al gol. Al 43’ Frigerio dei pugliesi sfiora la rete.

Nel secondo tempo al 10’ Matino del Potenza con una rovesciata non inquadra la porta. Al 14’ il Foggia pareggia con Schenetti con una conclusione di destro. Al 19’ Di Grazia dei lucani non riesce a mandare il pallone in rete. Al 39’ Belloni del Potenza si fa parare un rigore dal portiere Nobile concesso per un fallo di mano di Malomo. Il Foggia ha 4 punti in classifica.