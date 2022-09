Serie C: prima vittoria del Taranto nel torneo 2022-23

In virtù dei primi 3 punti acquisiti ai danni della Fidelis Andria, concomitanti con il primo successo della gestione tecnica affidata a Ezio Capuano, il Taranto abbandona l'ultimo posto della classifica del Girone C. A occuparlo, subito dopo il triplice fischio, è il Messina che resta fermo a 1 punto per il 2-1 rifilatogli dall'Avellino al Partenio-Lombardi.





Fra le altre pugliesi di Serie C, a vincere nella terza giornata è anche la Virtus Francavilla che ha battuto il Gelbison per 1-0 al Giovanni Paolo II. Sconfitta per il Monopoli che, sul campo della Juve Stabia, subisce un secco 2-0. Pareggio interno del Cerignola per 2-2 con il Catanzaro.

- Sconfiggendo la Fidelis Andria per 2-1 in rimonta nel derby disputatosi allo Iacovone nel tardo pomeriggio di domenica 18 settembre 2022 il Taranto ottiene la sua prima vittoria nel campionato di Serie C 2022-23. Alla rete dello 0-1 siglata da Candellori al 58', gli ionici reagiscono con la doppietta messa a segno da Guida al 60' e all'80'.