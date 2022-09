Serie C: Taranto-Fidelis Andria, derby da play-out allo Iacovone





Un risultato positivo, pareggio compreso, confermerà il cambio di marcia impresso da Ezio Capuano. Al tecnico salernitano, già in panchina nel confronto a Torre del Greco di mercoledì scorso, spetta il compito di risollevare il Taranto dall'ultimo posto del girone C di Serie C. Una posizione di classifica che ha determinato l'esonero di Nello Di Costanzo alla guida tecnica degli ionici, fino allo 0-3 subito dal Catanzaro nella gara disputatasi domenica 11 settembre 2022.

- Dopo il 2-1 subìto il 14 settembre 2022 in casa della Turris, sarà il derby con la Fidelis Andria a interrompere la striscia negativa del Taranto, segnata da 3 sconfitte consecutive? La risposta arriverà dallo Iacovone, dove a partire dalle 17.30 di domenica 18 settembre, gli ionici affronteranno i federiciani, anch'essi desiderosi nel voltare pagina per l'1-2 subito dall'Audace Cerignola nell'infrasettimanale precedentemente menzionato.