Serie A: i viola spaventano la Juve

La gioia bianconera dura poco, quando Koumè infila di destro Perin al 29'. Sul finale di tempo l'arbitro decreta il calcio di rigore per i gigliati, per un fallo di mano in area di Paredes, con Jovic che calcia male trovando Perin reattivo deviando sul palo la conclusione.



Nella ripresa Allegri decide di coprirsi togliendo Di Maria per De Sciglio, con la Juventus che appare appannata e senza la forza per pungere. Sono ancora gli uomini di Italiano a sfiorare il vantaggio con Ambrabat, che dal limite dell'area che trova ancora Perin attento a disinnescare la minaccia.

- Finisce 1-1 l'anticipo di campionato tra Fiorentina e Juventus. A passare in vantaggio sono gli ospiti che con Milik, partito titolare al 9', sigla di petto, su cross di Kostic, la rete del vantaggio.