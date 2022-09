Serie A: il Milan stende la Sampdoria

Nella ripresa arriva il pareggio bluciarchiato con Djuricic che di testa supera Maignan per il momentaneo pareggio. Al 64' l'arbitro Fabbri, con la collaborazione del VAR, fischia un calcio di rigore per i rossoneri per un presunto tocco di mano di Villar in area.





Dal dischetto Giroud realizza il 1-2. che fa esultare la panchina rossonera. Dopo oltre 7 minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine del match.

- Il Diavolo mette a segno la sua prima vittoria in trasferta al Marassi di Genova, contro la Sampdoria per 1-2. A passare in vantaggio già nel primo tempo è il Milan con Messias che servito da Leao realizza da due passi l'1-0.