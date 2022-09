Serie A: il Monza esonera Stroppa, rilevato da Palladino

- Dopo Sinisa Mihajlovic a Bologna (al suo posto da lunedì 12 settembre 2022 c'è Thiago Motta), è Giovanni Stroppa il secondo allenatore esonerato nella Serie A 2022-23. Per l'ex tecnico del Monza non è stato sufficiente il primo punto ottenuto dai brianzoli al Via del Mare di Lecce, nella gara del pomeriggio di domenica 11 settembre 2022, e la dirigenza monzese ha deciso di esonerarlo senza indugi.Il sostituto di Giovanni Stroppa sarà Raffaele Palladino. Per uno strano scherzo del destino, l'ex attaccante di Genoa, Parma e Juventus, già alla guida della Primavera del Monza, esordirà contro i bianconeri di Allegri nel confronto programmato per le ore 15 di domenica 18 settembre 2022 e valido per la settima giornata di Serie A.