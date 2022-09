Comune di Lecce: Andrea Guido reintegrato con effetti immediati

LECCE - "Venuta meno la causa di sospensione dalle cariche elettive vengo reintegrato con effetto immediato nelle funzioni di consigliere del Comune di Lecce. Sono felice di poter tornare a sentirmi utile per la comunità e sono felice di tornare a lavorare per la mia città. I miei propositi politici, sociali e di solidarietà, il mio impegno da animalista e ambientalista sono più forti di prima e il mio dovere di controllare l’operato della Amministrazione Comunale, derivante dal posto che occupo tra i banchi dell’opposizione, è tornato ad essere al centro delle mie giornate". Così in una nota Andrea Guido, consigliere del Comune di Lecce."Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per la tempestività del provvedimento di reintegro e prometto, così come sempre è stato, il massimo dell’attenzione sui temi e sulle problematiche che ancora affliggono questa meravigliosa terra” aggiunge Guido.