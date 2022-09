Settimana europea della mobilità: da domani all’Urban Center la mostra “Pedal on: the bicycle art of Tristan Howe”



La mostra, organizzata dall’associazione culturale Aeneis 2000 con il patrocinio del Comune di Bari, è realizzata in collaborazione con Asd Bari Motivation Bike e il Colchester Borough Council della Contea inglese dell’Essex.

In esposizione sei opere originali di Tristan Howe artista, educatore di comunità, appassionato ciclista e tatuatore part-time. Insieme alle opere di Howe, sarà esposta una sfavillante BMX Atala del 1984 facente parte della collezione privata di Gianluca Rongone. Un modello di bicicletta che ha fatto la storia delle old school race.



“I lavori di Howe, come dice lui stesso, pur ispirati principalmente dall’iconografia religiosa e dal folklore, sembrano in parte rifarsi all’arte irriverente di Robert Crumb e al fumetto underground in generale - spiega Vincenzo De Leonardis, curatore della mostra -. La mostra di Bari seleziona le sue opere a tema bicicletta, mezzo con cui Howe spesso si sposta nella città di Colchester, dove vive e opera come artista indipendente da 13 anni”.



“Questo progetto, come tanti altri in questi ultimi mesi, intende promuovere anche attraverso l’arte l’utilizzo della bicicletta e la mobilità sostenibile in generale - aggiunge Fulvio Morgese, presidente di Asd Bari Motivation Bike -”.

La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dal 20 settembre al 7 ottobre, dalle ore 17.30 alle 20.30, con apertura straordinaria il 23 settembre, dalle ore 9 alle 13, e chiusura straordinaria il 24 e 25 settembre.

