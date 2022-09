Elisabetta II, funerale al termine: il feretro da Westminster a Wellington Arch

La processione ha imboccato a passo lento questo luogo simbolo della capitale britannica e della monarchia, teatro d'infiniti eventi e momenti di passaggio durante i 70 anni del regno da record della sovrana defunta. Tra due ali di folla in attesa da ore dietro le transenne.





Il Mall, pavesato di bandiere dell'Union Jack, come sempre per le maggiori cerimonie reali, è stato raggiunto dopo che il feretro era transitato attraverso il cortile di Horse Guards Parade, nel complesso di St James Palace: cuore della parata di Trooping the Colour, coincisa per decenni con la celebrazione ufficiale dei compleanni di Elisabetta II, a giugno.

LONDRA - L'auto funebre con a bordo le spoglie mortali di Elisabetta II è partita da Wellington Arch in direzione del castello di Windsor al suono delle note dell'inno nazionale britannico, God Save the King. Alla partenza è finalmente esploso un applauso della folla, che in larga parte ha seguito in silenzio il passaggio dell'ultimo corteo del feretro per Londra, durato circa 45 minuti. In questo momento la regina sta lasciando Londra per sempre.E' segnato da una folla straripante ma per lo più silenziosa, ai lati della strada, il passaggio simbolico lungo il Mall, il vialone alberato che conduce a Buckingham Palace, dell'ultimo corteo funebre a piedi che accompagna il feretro della regina Elisabetta nell'addio a Londra, dopo il funerale di Stato e prima della sepoltura.