Spread apre in calo, sale tasso Btp

Pixabay

Apre in calo il differenziale tra btp italiani e bund tedeschi, all'indomani del voto in Italia che ha visto la netta affermazione del centrodestra. Lo spread si colloca a 229 punti, contro i 231 della chiusura di venerdi'. In salita invece il tasso del rendimento che dopo aver chiuso al 4,338%, ora viaggia al 4,415%.