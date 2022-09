Taranto, positivo al test antidroga il giovane che uccise 72enne travolgendola con l'auto

TARANTO - Un tarantino di 25 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Il giovane è risultato positivo al test antidroga effettuato subito dopo l’incidente avvenuto nel territorio di Pulsano (Ta) tra la Sp109 e la Sp110 in cui ha perso la vita la donna di 72 anni che viaggiava su una Lancia Y.Il ragazzo guidava una Mercedes, con a bordo un 23enne di San Giorgio Jonico, mentre la 72enne viaggiava sulla Lancia Y guidata da un 73enne di Monteparano (Ta). A bordo della Mercedes del 25enne i carabinieri hanno rinvenuto un involucro in cellophane con una sostanza stupefacente.Feriti ma non in modo grave i due giovani all'interno della Mercedes. Il pm di turno ha sottoposto il 25enne ai domiciliari presso l’ospedale SS Annunziata di Taranto in cui è ricoverato in attesa dell’interrogatorio valido per la convalida del fermo.