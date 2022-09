Morte Elisabetta, Emiliano: "La Puglia rende omaggio alla regina"

BARI - “La Puglia rende omaggio alla Regina Elisabetta ed è vicina al dolore dei suoi familiari e ai popoli del Regno Unito e del Commonwealth. Servire lo Stato e il suo Popolo sino alla fine è stato lo scopo della sua vita. Ma non le è mancata la tenerezza di Madre, di Nonna e di Moglie. Ha usato soprattutto l’esempio e la misura, il silenzio e poche misurate parole che bastavano a guidare milioni e milioni di persone e primi ministri dal grande carisma. Persino i convinti repubblicani come me, oggi le rendono omaggio e la ringraziano”. Lo dichiara il Presidente della Regione Puglia.