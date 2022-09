Tennis, Laver Cup: Berrettini vince in singolare e in doppio





Nel doppio Berrettini insieme al serbo Novak Djokovic prevale 7-5 6-2 contro l’americano Jack Sock e l’australiano Alex De Minaur. Berrettini è preciso con gli ace e i lob. Djokovic fa la differenza in positivo con i colpi da fondo campo e il passante incrociato.





Due successi molto importanti per l’azzurro.

- Nella Laver Cup di tennis a Londra Matteo Berrettini vince in singolare e in doppio. Il tennista romano supera in singolare 7-6 4-6 10-7 il canadese Felix Auger Aliassime. Berrettini è efficace con il servizio e i pallonetti. E’ preciso con i top spin.