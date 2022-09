OSTUNI (BR) - Dramma questa mattina sulla sp29 tra Ostuni e San Michele Salentino. A farne le spese un 46enne di San Michele Salentino (Br) deceduto dopo essere stato investito da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta.L'autista, un 22enne, si è fermato per prestare i primi soccorsi, vani però i tentativi di soccorso. Ad intervenire sul posto per i rilievi la Polizia Stradale.