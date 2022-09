Tennis, Metz: Ruusuvuori vola al secondo turno

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del torneo ATP 250 di Metz in Francia il finlandese Emil Ruusuvuori vince 6-4 6-4 con il ceco Jiri Lehecka. Ruusuvuori è preciso con gli slices e il servizio. Il georgiano Nikolosz Basilashvili supera il belga Zizou Bergs per il ritiro per l’infortunio di Bergs nel secondo set sul 2-1 per il belga dopo che Bergs vince 6-4 il primo set. Il francese Arthur Rinderknech prevale 6-2 2-6 7-5 con lo spagnolo Jaume Munar.

Il francese è efficace con i top spin e le demivoleè. Munar si oppone con i pallonetti e il rovescio ma nonbasta per vincere contro Rinderknech, molto dotato tecnicamente e veloce con i colpi da fondo campo.