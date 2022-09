Basket, Happy Casa Brindisi: la Locanda Ti Li Spilusi nuovo sponsor commerciale

FRANCESCO LOIACONO - La Locanda Ti Li Spilusi è il nuovo sponsor commerciale dell’ Happy Casa Brindisi in A/1 di basket maschile. Il locale è una trattoria pizzeria in contrada Restinco a pochi chilometri da Brindisi. E’ sulla statale 16 per San Vito dei Normanni. E’ attrezzata con grandi sale che possono ospitare meeting sportivi e culturali.

L’accordo è stato raggiunto tra il titolare della Locanda Ti Li Spilusi Fabrizio De Giorgi e il direttore commerciale dell’ Happy Casa Andrea Fanigliulo. Il contratto è stato firmato fino al 30 Giugno 2023. In questo modo la società pugliese avrà una solidità economica importante per il prossimo campionato.