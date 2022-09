Tennis, a Metz trionfa Sonego

- Lorenzo Sonego vince il torneo ATP 250 di Metz di tennis. Supera in finale 7-6 6-2 il kazako Alexander Bublik. Per il torinese terzo successo in carriera in un torneo ATP dopo quelli del 2019 a Antalya in Turchia e del 2021 a Cagliari. Sonego riesce ad annullare tre palle break a Bublik. Il kazako si oppone col rovescio ma non basta per prevalere.

Il torinese è preciso col dritto e con gli smash. E’ efficace con i colpi sotto rete. Bublik resiste con gli ace e i passanti incrociati. Sonego è infallibile con i lungo linea e le demivolèe. Il piemontese con questo successo diventa numero 45 al mondo nella Classifica ATP.