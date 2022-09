Paura durante il volo, fulmine colpisce aereo EasyJet: costretto ad atterraggio di emergenza a Bari

foto d'archivio





E' probabilmente la prima volta che un fulmine colpisce un velivolo in volo negli ultimi quindici anni.

BARI - Momenti di paura durante un volo di linea di un aereo EasyJet diretto a Napoli, colpito da un fulmine. L’equipaggio del velivolo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Bari, riuscito per fortuna alla perfezione, ma è stato grande lo spavento per i 90 passeggeri a bordo che sono rimasti illesi e che sono stati poi trasferiti via terra nel capoluogo partenopeo.