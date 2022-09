via Us Open Tennis Championships fb

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince gli Usa Open di tennis. Supera in finale a New York 6-4 2-6 7-6 6-3 il norvegese Casper Ruud. Primo titolo in un torneo del Grande Slam per Alcaraz.

Lo spagnolo con questo successo diventa numero uno al mondo. A 19 anni 4 mesi e 6 giorni è il più giovane leader nella Classifica Mondiale ATP della storia del tennis. Alcaraz è efficace col dritto e il rovescio. Ruud si oppone con i pallonetti ma non basta per prevalere.

Lo spagnolo è decisivo con top spin, passanti incrociati, potenti colpi da fondo campo e servizio.