Trinitapoli, inaugurato il Comitato locale del M5S

Aspettando l'arrivo del leader Giuseppe Conte, che dovrebbe essere presente in Puglia il 14 settembre con passaggio a Bisceglie nella Bat in vista delle elezioni politiche del 25, il M5S di Trinitapoli inaugura questa sera (13 settembre) il suo comitato elettorale, in via Vittorio Veneto, 17.All’inaugurazione interverranno ex parlamentari del Movimento quali Angela Piarulli senatrice,Giorgio Lovecchio deputato, Maria Teresa Bevilacqua candidata alla camera dei deputati, Michele Coratella candodato al Senato e Grazia Di Bari consigliera Regione Puglia."A differenza di quello che raccontano - ha spiegato Davide Losapio uno degli attivisti del movimento locale- non stiamo bloccando niente, ma stiamo tenendo il punto sugli emendamenti per sbloccare la cessione dei crediti per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, per cercare di salvare migliaia di aziende che rischiano di saltare".