Serie C: il Foggia perde 3-0 fuori casa col Picerno

Nel secondo tempo al 7’ i lucani raddoppiano con Esposito su rigore concesso per un fallo di mano di Malomo. Al 45’ Pitarresi realizza la terza rete su punizione. Seconda sconfitta consecutiva per il Foggia dopo quella per 3-1 allo “Zaccheria” con il Latina. I rossoneri pugliesi sono ultimi a 0 punti.

Nel posticipo della seconda giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia perde 3-0 al “Curcio” con il Picerno. Nel primo tempo al 3’ Peralta dei dauni non concretizza una buona occasione. Al 23’ il Picerno passa in vantaggio con Reginaldo con una conclusione di destro su passaggio di Kouda. Al 26’ è annullata una rete di D’ Ursi del Foggia per fuorigioco.