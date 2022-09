Trinitapoli: Michele fuochista per passione

MICHELE MININNI - Michele Frascolla esordisce così: "Attività seria, meticolosa, delicata e anche, perché no, pericolosa". E’ lui l’unico fuochista di Trinitapoli, Michele, giovane cinquantatrenne, appartenente ad una famiglia di artigiani dei fuochi pirotecnici del centro ofantino. L’arte pirotecnica è nelle mani di Michele che si è inserito, con capacità e padronanza, nella pirotecnia, iniziata proprio dal padre Angelo Michele e famiglia, oltre un secolo addietro. Da diversi anni Michele collabora con un’impresa pirotecnica di San Severo.

Nella zona, ultimamente, i cittadini di Trinitapoli Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia hanno assistito con entusiasmo, tramite eventi religiosi, allo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare, da sempre tra i momenti più attesi dell'estate. La specialità della Ditta di Michele Frascolla sono i fuochi acquatici piro musicali, fatti quest’anno nella Città di Margherita di Savoia e Barletta.

"Eessere fuochista per me è una passione, questo mestiere lo si fa ormai per tradizione di famiglia. Soprattutto grazie ad una Azienda di San Severo che mi fa continuare il mio lavoro da quando ero ancora ragazzo. Produciamo generalmente fiaccolate e stelline – spiega Michele Frascolla - per uso domestico che poi rivendiamo al dettaglio nel nostro stesso laboratorio. Abbiamo la capacità di creare anche giochi di luce e piccoli botti, che non sono assolutamente pericolosi. Certo, bisogna avere comunque il buon senso di saperli usare".