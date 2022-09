Mentre continua la fusa dei russi dal proprio Paese per rifugiarsi in Paesi vicini ed evitare la leva, continuano fitti i colloqui tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan, per il cessate il fuoco a Kiev. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov la guerra finirebbe se la Russia annettesse ai suoi territori Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia mentre dall'altro versante Zelensky reclama la riunificazione dell'Ucraina.