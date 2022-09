Unisalento: al via il 'Samsung Innovation Campus'

“Samsung Innovation Campus” è un programma di formazione sviluppato da Samsung Electronics Italia con l’obiettivo di offrire agli studenti competenze digitali avanzate necessarie per essere competitivi nel mercato del lavoro in continua evoluzione: fa infatti leva sui nuovi trend tecnologici come Intelligenza Artificiale, Cloud, Big Data e Internet of Things, al fine di fornire agli studenti di percorsi tecnico-scientifici le competenze AI, IoT, e le soft skills necessarie a guidare la trasformazione digitale nelle imprese.



Per la frequenza sono stati selezionati studenti dei corsi laurea dell’Università del Salento in Matematica, Ingegneria, Fisica, Informatica e Filosofia. Il percorso di formazione prevede 58 ore di lezioni con gli ingegneri di Samsung e i professori dell’Università e 80 ore di sviluppo di un project work in team. Così “Samsung Innovation Campus” mira a formare un gruppo di giovani e brillanti problem-solvers che possano inserirsi con successo in contesti lavorativi aziendali che operano negli ambiti tecnologici approfonditi dal corso.



I tre studenti che otterranno il miglior punteggio, sommando il voto del test finale e il voto del project work, e che avranno frequentato almeno il 90% delle lezioni, riceveranno un premio in denaro da investire nella propria carriera universitaria.

LECCE - Mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 14 nell’aula 9 dell’edificio “Donato Valli” (viale Calasso, Lecce), è in programma la cerimonia d’apertura dell’edizione 2022 del “Samsung Innovation campus”: un programma promosso da Samsung Electronics Italia in collaborazione con l’Università del Salento per “accompagnare” gli studenti di una rete di università pubbliche italiane in un percorso formativo sull’innovazione. Alla cerimonia saranno presenti la professoressa Luana Rizzo, referente scientifica del progetto per UniSalento, e Anastasia Buda, corporate social responsibility manager di Samsung Italia.