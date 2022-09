via Federazione Italiana di Pallavolo fb

L'Italvolley femminile travolge 3-0 (25-10, 25-12, 25-16) il Camerun nel match d'esordio dei mondiali. L'incontro, mai in discussione, non ha nulla da raccontare con le africane troppo giovani per avere la meglio sulle donne di Mazzanti.