Alberobello, il 15 ottobre 'Giornata internazionale della consapevolezza e della sensibilizzazione sulla morte perinatale'

ALBEROBELLO (BA) – La Città dei Trulli aderisce alla Giornata internazionale della consapevolezza e della sensibilizzazione sulla morte perinatale (Baby Loss Awareness day) celebrata sabato 15 ottobre in cinquanta Paesi del mondo e per l’occasione illumina di blu la facciata del Municipio.‘Sensibilizzare l’opinione pubblica su fatti così dolorosi – spiega Valentina Liuzzi, assessora alle Politiche sociali e Istruzione - significa accendere l’attenzione sul malessere derivante per le madri, le coppie e le famiglie colpite dal lutto perinatale e sull’importanza di conoscere i fattori di rischio per ridurli o evitarli’.Il report internazionale sui bambini mai nati documenta che ben due milioni e mezzo di bambini - ogni anno nel mondo - nascono morti o muoiono dopo il parto. Tale numero potrebbe ridursi se ci fosse - soprattutto nei Paesi a basso sviluppo economico – la disponibilità di medici ginecologi ed ostetriche in grado di fornire le prime cure antenatali appropriate.Nel nostro Paese, le morti perinatali evitabili rappresentano circa il 20percento (400 neonati/anno) del totale e riguardano le gravidanze a termine, soltanto una coppia su tre riceve una corretta e tempestiva diagnosi. Ciò che manca in Italia è il Registro nazionale per la morte perinatale che fornisca ai clinici ed ai ricercatori le informazioni necessarie per ridurre le morti evitabili.