Arresti Bari, Gemmato: "Silenzio assordante del centrosinistra"

BARI - "L'ennesima inchiesta pugliese porta in carcere due esponenti del centrosinistra di Michele Emiliano e Antonio Decaro. Un ex consigliere regionale ed un consigliere comunale di maggioranza al Comune di Bari sono stati arrestati con l'ipotesi di corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso, ma dal centrosinistra nessuna parola è stata sollevata. Anzi, questa mattina il presidente della Regione Puglia era serenamente ospite di una trasmissione tv a parlarci di come si deve e come non si deve fare politica. Da tempo Fratelli d'Italia chiede che vengano accesi i riflettori sulla questione morale interna al centrosinistra pugliese, eppure i segnali sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Per quanto ancora la classe di governo regionale vorrà nascondere la polvere sotto il tappeto? Vorremmo sapere cosa ne pensano Michele Emiliano, Antonio Decaro ed il M5s, alleato di partito che della questione morale ha fatto bandiera. Il loro silenzio è assordante". Cosi nella nota diffusa dall'onorevole Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia.