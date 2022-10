Attentato incendiario a Lizzano: "Vicinanza e solidarietà all'assessore Motolese"

BARI - Esprimo la mia solidarietà e vicinanza all'assessore comunale di Lizzano, Amedeo Motolese, vittima di un attentato incendiario in una abitazione in ristrutturazione di sua proprietà. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto.È triste - prosegue Borraccino - il verificarsi di questi terribili atti a danno di persone a modo come l'assessore Motolese, stimato lavoratore, militante da anni nel sociale ed in politica. A lui va il mio incoraggiamento a proseguire col suo impegno, sempre finalizzato al bene della comunità. Mi auguro che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Rispetto della legalità sempre e ovunque, i nostri territori, Lizzano, non meritano questo!, conclude.