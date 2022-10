Bari, al Teatro Abeliano ERaULISSE con Flavio Albanese e Bruno Frabetti

ph: Matteo Chiura

BARI - Domenica 30 ottobre, ore 18:00, al Teatro Abeliano di Bari, in scena ERaULISSE​ - L'ultimo viaggio di e con Flavio Albanese e Bruno Frabetti, diretto da Flavio Albanese e Valeria Frabetti con la collaborazione artistica di Marinella Anaclerio, uno spettacolo prodotto dalla Compagnia del Sole insieme a La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna.Filosofia e bambini sono due parole che difficilmente si trovano nella stessa frase, la Compagnia del Sole è convinta invece che filosofia e bambini possano incontrarsi a teatro, inaspettatamente, proprio come Er incontrò Ulisse nell’ ‘Altrove’; è questa la sfida dello spettacolo ERaULISSE - L’ultimo viaggio. Er, un giovane soldato, è l’unico che possa raccontare l’ultimo viaggio di Ulisse, avvenuto in un luogo sconosciuto, che chiameremo l’Altrove. Qui si sono incontrati e hanno cercato insieme una via d’uscita. I due attori, Albanese e Frabetti, ripercorrono il viaggio, guidati da una voce misteriosa. Trappole, indovinelli, labirinti, giochi di parole e antiche storie accompagnano il loro cammino. Riusciranno a trovare la strada? E in che modo questo viaggio potrà cambiarli? Un’avventura ispirata al mito di Er, raccontato in conclusione de La Repubblica di Platone. ERaULISSE - L’ultimo viaggio è uno spettacolo che parla, attraverso il teatro, ai più piccoli a partire da testi di filosofia e classici della letteratura senza banalizzarne forma e contenuti.Gli appuntamenti al Teatro Abeliano della compagnia diretta da Marinella Anaclerio e Flavio Albanese sono un’occasione per parlare ad un pubblico eterogeneo, di bambini, ragazzi e adulti, attraverso una visione che scavalca la definizione di “teatro ragazzi” per portare agli spettatori un teatro d’arte per tutti.Teatro Abeliano di BariERaULISSEL'ultimo viaggioDi e con Flavio Albanese, Bruno FrabettiRegia Flavio Albanese e Valeria FrabettiCollaborazione artistica Marinella AnaclerioCoproduzione La Baracca - Testoni Ragazzi (Bologna) / Compagnia del Sole (Bari)Spettacolo adatto a un pubblico a partire dai 6 anni.Tel: 080 542 7678Biglietti acquistabili dal botteghino del Teatro Abeliano (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3, Bari)Dal martedì alla domenica (ore 17.30 - 19.30)Online biglietti disponibili su Vivaticket