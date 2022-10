Bari, approvata ultima tranche dell’accordo quadro triennale per la riqualificazione delle fontane monumentali, fontanine e beverini

BARI - Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato oggi, per un importo di 300mila euro, il contratto attuativo relativo alla terza annualità dell’accordo quadro per la riqualificazione delle fontane monumentali, delle fontanine e dei beverini della città di Bari.“Da quando siamo al governo della città questo è il terzo accordo quadro del genere, che ammonta a 900mila euro - commenta Giuseppe Galasso -. Questo contratto riguarda l’ultimo dei tre anni compresi nell’accordo e, grazie a questa formula, in questi anni abbiamo potuto effettuare la manutenzione anche con interventi di miglioramento o installazione di nuove fontane capo di ferro laddove ne abbiamo ravvisato la necessità. Attraverso l’approvazione di questo provvedimento possiamo quindi sbloccare l’ultima tranche di 300mila euro, con la quale potremo portare a termine interventi ordinari o straordinari, molti dei quali a chiamata, sulle nostre fontane e fontanine”.