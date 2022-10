Bari, domenica torna la 'Ganten Bari21 Half Marathon'

V. Dalle ore 8 del 27 ottobre alle 20 del 30 ottobre e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’ordinanza sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentita la circolazione all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della A.S.D. “Laguna Running”, con portata superiore ai t. 3,5.



Variazioni di percorso delle linee AMTAB



L’AMTAB informa che domenica 30 ottobre dalle ore 6 alle 14, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 22, 27, 42 e 53 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:



linea 2



in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via G.co Petroni, svolteranno a dx per via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno e svolteranno a dx per via Apulia, a sx per via Oberdan, impegneranno il sottopasso Luigi di Savoia, svolteranno a sx per via Carulli, a sx per via Melo, piazza Moro, a dx per via de Cesare, via Andrea da Bari, a sx per via Piccinni, piazza Garibaldi, a dx per via de Cristoforis, corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per via Napoli, a dx per via Bellini, a dx per via Mascagni, a dx per via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny);



linea 2/



in direzione Via Conenna - Japigia: i bus in partenza da via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny), percorreranno via Napoli, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Mazzini, a dx per via De Cristoforis, a sx per via Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, a dx per corso Cavour, a sx per via Carulli, piazza Carabellese, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno e svolteranno a dx per via Apulia, a sx per via Oberdan, impegneranno il sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, a sx per via Cognetti, a dx per corso Cavour, a sx per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, a dx per via De Cristoforis, a sx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per via Napoli, a dx per via Bellini, a dx per via Mascagni, a dx per via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny);



linea 10



in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia, svolteranno a dx per via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, svolteranno a dx per via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Parco Domingo: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno e svolteranno a dx per via Apulia, a sx per via Oberdan, a sx per via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario;



linea 12



in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in corso Cavour, proseguiranno sino a svoltare a sx per via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, svolteranno a dx per via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, a sx per via M. Grecia, viale Japigia, via Gentile, complanare Ovest, via Abate Eustasio, via M. Interesse con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via M. Interesse svolteranno a sx per via Abate Eustasio, complanare Est, via Gentile, viale Japigia, a sx per via Magna Grecia, a dx per via Peucetia, a dx per via Apulia, a sx per via Oberdan, via G. Capruzzi, a dx per impegnare il sottopasso Luigi di Savoia, via Melo, piazza Moro (capolinea);



linea 22



in direzione via Torre di Mizzo - Mungivacca: i bus in partenza da via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny), percorreranno via Napoli, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Mazzini, a sx per via De Cristoforis, a dx per via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Crispi, a dx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per via Napoli, a dx per via Bellini, a dx per via Mascagni, a sx per via Respighi, a dx per via Casavola, a sx per strada S. Girolamo, a sx per via Cimarosa, a dx per via Romito, a dx per via Perosi, a sx per via Cimarosa, a dx per strada S. Girolamo, via Van westerhouth, a dx per via Mercadante, a sx per via Mascagni, a dx per via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny);



linea 27



in direzione Parco Domingo: i bus in partenza da via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny), percorreranno via Napoli, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Mazzini, a sx per via De Cristoforis, a dx per via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Crispi, a dx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per via Napoli, a dx per via Bellini, a dx per via Mascagni, a dx per via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny);



linea 42



in direzione area di sosta Pane e Pomodoro i bus effettueranno un percorso di tipo circolare: in partenza da via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny), percorreranno via Napoli, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Mazzini, a sx per via De Cristoforis, a dx per via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, a dx per via Quintino Sella, a sx per via Piccinni, a dx per corso Cavour, a sx per via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via G.co Petroni, svolteranno a dx per via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (parallela ponte Garibaldi), a destra per piazza Poerio, corso Sonnino, a dx per via De Giosa, a sx per via Cognetti, a dx per corso Cavour, a sx per via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Crispi, a dx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per via Napoli, a dx per via Bellini, a dx per via Mascagni, a dx per via Di Maratona (capolinea nei pressi del supermercato Penny);



linea 53 - dalle ore 14 alle 16 e comunque fino al termine delle esigenze



in direzione via De Blasi (S.Paolo): i bus giunti in via Napoli, svolteranno a dx per via Bellini, a sx per via Mascagni, via Respighi, a dx per via Casavola, a sx per strada S. Girolamo, con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Piazza Moro:i bus giunti via Van Westerhouth, svolteranno a dx per via Mercadante, a sx per via Mascagni, a dx per via Di Maratona, con ripresa del percorso ordinario;



linea 50



dalle ore 6 alle 14 il servizio sarà soppresso.



Park & Ride



In occasione della manifestazione sportiva, dalle ore 7.30 alle 15 sarà attivato straordinariamente il servizio di “Park & Ride” di largo 2 Giugno, fruibile osservando la consueta formula: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.



Navetta C



la navetta effettuerà la prima partenza alle ore 7.30 e l’ultima partenza alle ore 15 in partenza dall’area di sosta “largo 2 Giugno”: i bus effettueranno il percorso ordinario.



Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso; contestualmente sarà istituita una fermata provvisoria su via Carulli (fronte civ. 94).

BARI - Domenica 30 ottobre si corre la “Ganthen Bari21 Half Maraton”, la manifestazione sportiva organizzata da Laguna Running SSDrl, in collaborazione con MG Sport, che attraverserà tutta la città, passando per Bari vecchia e il lungomare, con avvio alle ore 9.30 da piazza della Libertà dove è stato allestito un villaggio tecnico-operativo operativo già da oggi.La gara podistica si correrà su tre percorsi: 21 e 10 km, in quanto gare competitive, 5 km per la family run non competitiva.All’interno del villaggio della Ganten Bari è stato anche organizzato l’incontro di presentazione del libro “Corri. Dall’inferno a Central Park”, con l’autore Roberto Di Sante (noto giornalista, scrittore e corridore), in programma questo pomeriggio, alle ore 17.30.Di seguito i tre percorsi in programma domenica:Maratona Km 21,097 (partenza prevista ore 9.30): piazza della Libertà, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale V. E. Orlando, via Bisignani, via Portoghese, viale di Maratona (carreggiata in contromano con direzione via Napoli, giro di boa prima dell’impianto semaforico e ritorno), largo A. De Palo, via Verdi, via Giordano, via P. Pinto, lung.re Starita, corso Vittorio Veneto, corso A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, lung.re Perotti, corso Trieste, lung.re Di Cagno Abbrescia, giro di boa in prossimità del lido “Il trullo”, lung.re Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lung.re Perotti, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza A. Diaz, lung.re A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà.Maratona Km 10 (partenza prevista ore 9.30): piazza della Libertà, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale V. E. Orlando, via Bisignani, via Portoghese, viale di Maratona (carreggiata in contromano con direzione via Napoli, giro di boa prima dell’impianto semaforico e ritorno), largo A. De Palo, via Verdi, via Giordano, via P. Pinto, lung.re Starita, corso Vittorio Veneto, corso A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà.Maratona Km 5 (partenza prevista ore 9.30): piazza della Libertà, piazza Massari (carreggiata lato TAR), corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità dell'intersezione convia Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, corso A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.reImp. Augusto, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà;Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, con ordinanza della Polizia locale sono state previste le seguenti limitazioni alla circolazione:I. Dalle ore 00.01 del 27 ottobre alle 24 del 30 ottobre e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “divieto di fermata” in piazza della Libertà, lato prospiciente piazza Massari;II. Dalle ore 00.01 del 29 ottobre ore 24 del 30 ottobre e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “divieto di fermata” in piazza della Libertà, lato prospiciente il Palazzo dell’Economia;III. Dalle ore 8 del 29 ottobre alle 14 del 31 ottobre e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “divieto di fermata” sulla piazza Massari, lato giardino, per un tratto di mt. 40 circa a partire dal fronte vico san Domenico verso piazza Federico II di Svevia;IV. Domenica 30 ottobre:1. dalle ore 00.01 alle 12 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:a. piazza Massari, ambo i lati, carreggiata con senso di marcia da via San Francesco d’Assisi a corso Vittorio Emanuele II;b. via P. Pinto, ambo i lati;c. via U. Giordano, ambo i lati;d. via Napoli, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra il fronte del civ. 260 e il fronte del civ. 258;e. via di Maratona, ambo i lati, carreggiata con senso di marcia compresa tra via Napoli e via Portoghese;2. dalle ore 00.01 alle 15 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:a. corso Vittorio Emanuele II:- ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre;- lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra il civico 147 e via Lombardi (eccetto taxi);b. piazza Massari, lato giardino, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;c. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);d. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, lato giardino Veterani dello Sport, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno ed il distributore di carburante all’altezza di via F. Filzi;3. dalle ore 6 alle ore 14 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di circolazione” sulle seguenti strade e piazze:a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Sparano;b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;c. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;4. dalle ore 7 alle 12 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di circolazione” in piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da via S. Francesco d’Assisi a corso Vittorio Emanuele II;5. dalle ore 8.30 alle 13 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di circolazione”, sulle seguenti strade e piazze:a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Sparano e piazzale IV Novembre;b. piazzale IV Novembre;c. lung.re Imp. Augusto;d. piazzale C. Colombo;e. corso A. De Tullio;f. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra corso A. De Tullio e viale V. E. Orlando;g. viale V. E. Orlando;h. via Bisignani;i. via Portoghese;j. viale di Maratona, carreggiata con senso di marcia da via Napoli a largo A. De Palo;k. largo A. De Palo;l. via Verdi;m. via U. Giordano;n. via P. Pinto;o. lung.re Starita;p. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia tra corso Vittorio Veneto e corsoVittorio Emanuele II;q. lung.re A. Di Crollalanza;r. piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare;s. lung.re N. Sauro;t. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare;u. lung.re Perotti;v. corso Trieste;w. lung.re Di Cagno Abbrescia;x. lung.re A. Giovine;y. sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione;6. dalle ore 8.30 alle 13 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze:a. piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato giardino, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno e via F. Filzi;b. lung.re Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi e via Caduti del 28 luglio 1943;c. corso sen. A. De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato Castello Svevo (solodopo il passaggio di tutti gli atleti sulla piazza Massari);d. via P. Pinto, esclusivamente per la semicarreggiata lato mare;e. via U. Giordano, esclusivamente per la semicarreggiata lato mare;