Bari, lo Stadio San Nicola si converte all’illuminazione led connessa

BARI - Sono stati da poco conclusi i lavori di rinnovamento illuminotecnico tramite il passaggio al LED dello Stadio San Nicola di Bari, il maggiore impianto sportivo della città, della regione Puglia e del sud Italia.Questo importante progetto, avviato nel 2019 su incarico del Comune di Bari, ha l’obiettivo di adeguare lo stadio ai requisiti necessari per ospitare la Lega Calcio Professionistico Serie A e la UEFA Champions League grazie all’implementazione di un sistema di gestione della luce in grado di assicurare livelli di dimmerazione preimpostati e giochi di luce dinamici, garantendo al contempo un efficientamento energetico dell’intera struttura con una riduzione dei consumi energetici di oltre il 35%.“Siamo entusiasti di aver lavorato al fianco di ACMEI, Gelao Impianti srl e Signify nel progetto di restyling illuminotecnico dello Stadio San Nicola di Bari per poter ospitare, con la gioia di atleti e tifosi, alcune tra le più rinomate competizioni calcistiche, nel rispetto delle esigenze normative vigenti. Il risultato è una nuova struttura all’avanguardia a vantaggio dell’intera collettività, dell’economia e dell’ambiente, resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra enti pubblici e privati che da sempre promuoviamo”, ha dichiarato Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sport del Comune di Bari.Nel dettaglio, i lavori di restyling illuminotecnico hanno previsto il passaggio ad un sistema di illuminazione connessa grazie alla scelta della piattaforma di gestione della luce Interact Sports e agli apparecchi LED di Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, progettati per migliorare l’esperienza sportiva di atleti e tifosi con un impatto positivo anche sulla gestione della struttura. Al progetto hanno contribuito anche ACMEI, azienda leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per i professionisti del settore elettrico nel ruolo di grossista per la fornitura di apparecchi luminosi, e Gelao Impianti srl, società specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e lavori di ristrutturazione.“In qualità di partner locale, siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in questo progetto: desideriamo, infatti, essere parte del processo di trasformazione e ammodernamento della nostra città anche attraverso la riqualificazione di edifici pubblici come gli stadi. Lavorare al fianco di Signify, potendo contare sulla sua comprovata expertise in ambito illuminotecnico con prodotti e soluzioni all’avanguardia, ha rappresentato per noi un’enorme opportunità in quanto ci ha permesso di proiettare sempre più verso il futuro la città di Bari”, ha dichiarato Giovanni Gelao, Proprietario di Gelao Impianti srl.“Siamo fieri di aver contribuito al passaggio di un polo sportivo importante come lo Stadio San Nicola di Bari all’illuminazione LED connessa. Questo progetto, infatti, non solo risponde alla necessità di renderlo idoneo ad ospitare le più importanti competizioni calcistiche con il massimo coinvolgimento di calciatori e tifosi, ma anche alla crescente attenzione alla sostenibilità. È in questo contesto che, come Signify, siamo sempre in prima linea al fianco dei clienti con l’offerta di soluzioni personalizzabili a seconda delle loro esigenze”, ha affermato Andrea Bernardini, Systems & Services Public Commercial Leader di Signify.Nel dettaglio, sono stati implementati 268 apparecchi ArenaVision gen3.5 DMX RDM LED di Signify che, progettati appositamente per gli impianti sportivi, offrono un’ottima qualità della luce, gestione termica efficiente e lunga durata di vita. Inoltre, grazie al loro abbinamento all’innovativo sistema di illuminazione LED connessa per impianti sportivi, Interact Sports, è possibile gestire gli apparecchi luminosi in tempo reale e creare spettacoli di luce prima, durante e dopo l'evento principale, per esperienze sportive incredibilmente coinvolgenti sia per gli atleti in campo, che per gli spettatori sugli spalti e da casa. Inoltre, il sistema prevede anche la possibilità di ampliamenti futuri, ad esempio per dotarsi di proiettori RGBW per l'illuminazione dinamica delle vele che permetta, ad esempio, di sincronizzare luci interne ed esterne per un intrattenimento e una valorizzazione estetica del tutto inediti.Infine, l’utilizzo dell’innovativo software Interact Sports permette anche di aumentare la flessibilità degli operatori, migliorare l'efficienza operativa e ottimizzare le esigenze di manutenzione: aspetti che, uniti ai vantaggi di efficientamento energetico propri degli apparecchi LED a marchio Philips, contribuiscono alla trasformazione sostenibile degli impianti sportivi per città sempre più green al servizio della comunità.