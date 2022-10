Bari, sfonda con l'auto vetrina frutteria: 60enne ricoverata in codice giallo al Policlinico

BARI - Momenti di paura a Bari, in via Jacini, dove una donna ha perso il controllo della propria Audi 4 finendo all’interno del fruttivendolo Saggese. Secondo quanto appreso, la donna, sui 60 anni, era impegnata nel parcheggio quando invece di frenare ha accelerato ed è finita rovinosamente con la sua auto nel negozio di frutta e verdura. Per fortuna al momento dell'impatto non erano presenti clienti, che si erano allontanati pochi istanti prima dell'incidente. La donna è stata trasportata al Policlinico in codice giallo.