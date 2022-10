Bari, tentano di rubare nel cantiere edile: guardie giurate fanno saltare il colpo

BARI - Fallisce il colpo in un cantiere edile di Bari. Ieri notte, intorno a mezzanotte e 40, tre uomini a volto coperto si sono introdotti in un cantiere presente in Strada S. Caterina, probabilmente con l’intento di rubare i mezzi da lavoro parcheggiati nell’area, tra cui alcuni escavatori.Una volta ricevuto il segnale di allarme, le Guardie Giurate Sicuritalia Ivri si sono prontamente recate in loco, e hanno scongiurato il furto mettendo in fuga i malviventi.Dai primi accertamenti non risulta essere stato asportato nulla.