Casili (M5S): “Ringrazio la Asl di Lecce per aver autorizzato la cura sperimentale con l’idrocortisone per il piccolo Giulio. Importante non perdere altro tempo”

BARI - “Voglio ringraziare il commissario della Asl di Lecce Stefano Rossi, che ha comunicato oggi il rilascio da parte della Asl dell’autorizzazione per la cura sperimentale con l’idrocortisone per il piccolo Giulio, garantendo la disponibilità del preparato galenico entro giovedì. Era importante non perdere ulteriore tempo per l’inizio della terapia, che era stata prescritta un mese fa dall’ospedale Meyer di Firenze, dove il piccolo è in cura”. Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili, che nei giorni scorsi aveva scritto alla Asl di Lecce, dopo aver incontrato il padre di Giulio, il bambino affetto da ‘emimegalencefalia’ con epilessia farmacoresistente.“Parliamo della sola speranza per questo bambino di tre anni e mezzo - continua Casili - di evitare l’intervento di ‘emisferectomia’, che gli provocherebbe una emiparesi del lato sinistro. Ho iniziato a seguire questa vicenda dopo aver conosciuto Giancarlo, il padre di Giulio, che mi ha spiegato nel dettaglio la situazione e raccontato l’odissea vissuta in questi anni, prima di arrivare al Meyer. Giancarlo chiedeva solo che i tempi della burocrazia non fossero più importanti della salute di suo figlio. Il prossimo passo sarà riconoscere questa patologia come malattia rara, così da garantire a Giulio la completa assistenza sanitaria, supportando la sua famiglia e tutte le famiglie che si trovano nelle stesse condizioni e che sostengono notevoli costi economici per le cure”.