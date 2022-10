Bari, traliccio cade su tir nei pressi del San Nicola: autista illeso

BARI - Momenti di paura ieri sera nel capoluogo pugliese quando, a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita di Serie B Bari-Ternana, un traliccio Enel è crollato nei pressi dello Stadio San Nicola, finendo su un camion che in quel momento passava su un viadotto nei pressi dei rioni Carbonara e Santa Rita.I cavi che hanno colpito il camion avevano una corrente di circa 20mila volt e solo per miracolo il conducente del mezzo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai tecnici dell'Enel, anche i Vigili del fuoco e gli agenti di Polizia locale per consentire la messa in sicurezza dell'area.