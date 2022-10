Barletta, i volontari anti-degrado ripuliscono il parco di Via Tatò

BARLETTA - Anche questo week-end il gruppo di volontari barlettani de La Via della Felicità ha deciso di unirsi per la raccolta rifiuti nell’area verde dei giardini di Via Tatò a Barletta.I volontari, muniti di pinze e sacchi, hanno raccolto tutti i rifiuti abbandonati, tra cui plastica, cartacce, lattine, mozziconi e molto altro. Inoltre, hanno risistemato alcune aiuole così da ridare un aspetto più decoroso all’area verde pubblica.Molti cittadini si sono fermati per ringraziare del lavoro svolto e per chiedere maggiori informazioni per partecipare. I volontari hanno anche consegnato alcune copie gratuite della guida la buon senso La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa.“Rifiuti abbandonati ai lati delle strade o nei parchi pubblici non sono certo un bel biglietto da visita per una città, grande o piccola. Abbandonare i rifiuti in strada, oltre a denotare uno scarso senso civico, è un comportamento che danneggia la comunità sul fronte del decoro urbano ed in termini ambientali” – afferma Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell’iniziativa – “ecco perché noi consegniamo sempre ai cittadini anche una copia dell’opuscolo La Via della Felicità, una guida al buon senso per un vita migliore scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard.”Per maggiori informazioni chiamare il numero 348.952.1945 o scrivere a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .