Basket, Europe Cup: ecco il calendario delle partire dell'Happy Casa Brindisi

via Happy Casa Brindisi fb

- E’ stato sorteggiato il calendario delle partite dell’ Happy Casa Brindisi nel Girone F di Europe Cup di basket maschile. La squadra pugliese debutterà Mercoledì 12 Ottobre alle 20,30 al “Pala Pentassuglia” con gli ucraini del BC Budivelnyk. Mercoledì 19 Ottobre alle 19,30 sfiderà in trasferta gli olandesi del Donar Groningen.

Mercoledì 26 Ottobre alle 20,30 giocherà al “Pala Pentassuglia” con gli estoni del BC Kalev Cramo. Mercoledì 2 Novembre alle 20,30 poiché c’è la guerra in Ucraina, trasferta a Veroli in provincia di Frosinone contro il BC Budivelnyk. Mercoledì 23 Novembre alle 20,30 partita al “Pala Pentassuglia” col Donar Groningen. Mercoledì 30 Novembre alle 19,30 gara fuori casa con il BC Kalev Cramo. Si qualificheranno per la seconda fase di Europe Cup le prime due classificate.