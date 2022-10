Basket, Happy Casa Brindisi: Centro Radio Diagnostico nuovo sponsor commerciale

L’amministratrice Claudia Orlando ha dichiarato: “Per noi è l’esordio assoluto nello sport e siamo certi di aver fatto la scelta giusta con l’ Happy Casa Brindisi. Garantiremo un sostegno economico importante e ci auguriamo di raggiungere risultati di prestigio con la squadra pugliese”.

In A/1 di basket maschile il Centro Radio Diagnostico è il nuovo sponsor commerciale dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Presso questo centro si possono effettuare esami radiologici ecografici tac risonanza magnetica mammografia e tomosintesi. Ha sede a Fasano in provincia di Brindisi in via Roma 2.