Basket, Happy Casa Brindisi: l'azienda Capodieci nuovo partner commerciale

via Happy Casa fb

In A/1 di basket maschile l’azienda Capodieci è il nuovo Partner Commerciale dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. La Capodieci si occupa di artigianato e ha sede a Mesagne in provincia di Brindisi.

L’amministratrice delegata Mary Capodieci ha dichiarato: “ Per noi è l’esordio assoluto in una realtà importante per la Puglia come il basket. Sia io che i miei fratelli Cosimo e Maurizio siamo entusiasti. Abbiamo conosciuto il direttore commerciale dell’ Happy Casa Andrea Fanigliulo che ci ha spiegato il progetto Basket Brindisi e abbiamo accettato la sua proposta di collaborazione. Garantiremo un sostegno economico notevole e insieme vogliamo raggiungere risultati prestigiosi”.