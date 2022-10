Basket, Happy Casa Brindisi: Rino Petino nuovo sponsor

Petino ha dichiarato: “Il basket è per noi il perimetro di azione nel quale ci muoviamo nel contesto del lavoro. Siamo contenti di sostenere economicamente una realtà importante come l’ Happy Casa Brindisi”. La Rino Petino SRL è all’avanguardia in Puglia e nel Meridione per le attrezzature i materiali e l’abbigliamento sportivo.

In A/1 di basket maschile Rino Petino SRL nuovo sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. E’ una agenzia di rappresentanza che si occupa del mercato degli sporting goods. Distribuisce in Puglia e nel Sud Italia il brand Under Armour. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023 ed è stato raggiunto dopo l’accordo tra i fratelli Rino e Francesco Petino e il presidente della squadra pugliese Fernando Marino.