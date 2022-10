Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 88-86 in casa col Kalev Cramo in Europe Cup

via Happy Casa Brindisi fb





Quarto quarto, Mezzanotte 72-69 per i pugliesi. Gilbert, 79-77 per gli estoni. Mascolo, 83-71 Brindisi. Van Beck, 86-85 per il Kalev Cramo. Perkins e Reed, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 88-86 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Burnell e Perkins 14 punti. Negli estoni Van Beck 31 punti e Gilbert 16. Nella quarta giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Mercoledì 2 Novembre alle 20,30 a Veroli in provincia di Frosinone con gli ucraini del Budivelnyk Kiev.

- Nella terza giornata del Girone F di Europe Cup di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 88-86 al “Pala Pentassuglia” con gli estoni del Kalev Cramo. Primo quarto, Mezzanotte e Bowman 11-8 per i pugliesi. Reed, 17-12. Questo quarto termina in parità, 23-23. Secondo quarto, Riisma tiene in gara i pugliesi ma 29-25 per gli estoni. Di nuovo Riisma, 35-34 Happy Casa. Burnell per il Brindisi, questo quarto termina in parità, 42-42. Terzo quarto, Van Beck 47-46 per gli estoni. Reed, 55-50 per i pugliesi. Etou per l’ Happy Casa, 61-52. Questo quarto si conclude in parità, 64-64.