Bellomo: "Decaro risiede su Marte, eliminare la tosap per i commercianti"

BARI - “Decaro evidentemente ha la residenza su Marte. In un momento nel quale il governo nazionale di centrodestra è pronto a varare misure straordinarie per dare ossigeno alle attività commerciali, investite dal ciclone di una grave crisi energetica, il sindaco di Bari rema in direzione diametralmente opposta. La sua decisione di continuare in questa fase drammatica a far pagare ai commercianti la Tosap, tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, dimostra tutta l’incapacità di un’amministrazione brava solo a vessare e a sprecare, invece che ad aiutare. Non prevedere nel bilancio la possibilità di stornare risorse per evitare ai commercianti una tassa che in questa fase è a tal punto inopportuna da apparire anche odiosa, schierare massicciamente la polizia municipale per scoprire qualche inadempienza che ha il sapore della sopravvivenza, mi sembra francamente una prova di forza che potrebbe essere impiegata da Decaro in ben altra direzione. Mi auguro che il sindaco, tra un’annunciata e poi sterilizzata candidatura alla segreteria nazionale del suo partito, trovi anche il tempo per occuparsi di operatori e lavoratori di un settore in grande affanno. Eliminando la Tosap, che in questo caso ha la stessa radice di un insopportabile tosatura, e trasformando il suo falso attivismo in un reale e concreto sostegno ai cittadini baresi”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo regionale della Lega e neo deputato.