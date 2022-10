BITRITTO (BA) - Momenti di paura a Bitritto, nel Barese, dove una donna ha perso il controllo dell’auto in curva, sfondando un muretto e finendo in una scarpata. Il dramma si è sfiorato in via Madre Teresa di Calcutta e la conducente non ha riportato ferite gravi. Ad intervenire sul posto i Carabinieri e gli operatori del 118 che hanno prestato pronto intervento alla donna al volante.