Blue Economy: al via una cooperazione tra imprese italiane-albanesi-montenegrine grazie al Progetto SME BE SMART

BARI - Due delegazioni estere di imprenditori e rappresentanti istituzionali provenienti da Albania e Montenegro giungeranno a Bari il prossimo 27 ottobre per una giornata di incontri d’affari con operatori pugliesi per avviare collaborazioni transnazionali sui temi della Blue Economy. Le delegazioni saranno accolte nella sede di Confindustria Bari e BAT, dove, a partire dalle ore 9,00 si svolgeranno una serie incontri B2B e di networking tra operatori economici italiani, e operatori albanesi e montenegrini.L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Interreg SME BE SMART, finanziato dal programma Interreg-IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, di cui sono partner Confindustria Bari BAT, Confindustria Albania e Confindustria Montenegro.Le due delegazioni estere provenienti da Albania e Montenegro, composte da numerose imprese e importanti attori istituzionali, sono interessate a scambi e opportunità di reciproca collaborazione nel campo dell'economia sostenibile, con particolare attenzione all'economia Blu, in settori come quello del turismo, della pesca, delle attività portuali, dei trasporti.L’evento mira ad accrescere le relazioni fra le imprese dell’area Adriatica e a sviluppare in un’ottica sostenibile future attività commerciali congiunte, esplorando anche possibilità di ricerca e innovazione, di investimenti e creazione di posti di lavoro nel rispetto dell'ecosistema marino e di quello costiero.