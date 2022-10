Brindisi, operata per ascesso cerebrale: 15enne muore in ospedale

BRINDISI - Dramma per una 15enne deceduta ieri al 'Perrino' di Brindisi dopo un intervento per un ascesso cerebrale. La ragazza era stata operata il 25 ottobre.La 15enne si era presentata in pronto soccorso il 22 ottobre accusando una forte cefalea.È stata prima trasferita in reparto pediatrico e poi, dopo pochi giorni, in neurochirurgia dove è stata operata d'urgenza per l'aggravarsi delle sue condizioni. Come confermato dall'Asl di Brindisi, l'operazione è "tecnicamente riuscita" ma, durante la degenza in terapia intensiva, ha avuto di nuovo un ascesso cerebrale.Sul caso indaga la polizia dopo la denuncia dei familiari della vittima.