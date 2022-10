Calenda, lettera aperta al Pd: "Scegliete tra riformismo e populismo"

"La scelta che dovete compiere non e' tra Conte e Calenda - ribadisce - ma tra populismo e riformismo. Il M5s non e' un partito progressista, non lo e' mai stato e mai lo sara'. Nasce come replica dell'uomo qualunque e prende voti proponendo le stesse soluzioni", insiste.





"Al contrario - spiega - "la proposta del Terzo polo e' tutta concentrata sulla ricostruzione di un welfare funzionante. Non abbiamo proposto mirabolanti tagli di tasse, aumento di sussidi, pensioni per tutti come i 5s e la destra populista. Abbiamo messo al centro del programma gli investimenti sulla scuola e sulla sanita', come capitoli su cui costruire un patto generazionale".

ROMA - "Non esistono 'campi larghi' da costruire. Non perdete tempo a evocarli. Esiste una sola scelta da compiere: progressisti o populisti". Lo scrive in una lettera aperta indirizzata ai "cari amici del Pd" pubblicata su Repubblica Carlo Calenda, leader di Azione.