Calenda: "Opposizione comune? Pd chiacchiera sul nulla"

ROMA - "Il patto d'opposizione proposto da Enrico Letta? "Non è una proposta vera, è falsa". Un fronte comune contro il prossimo governo di centrodestra? "Non c'è nessun fronte comune, neanche all'interno del Pd" che ormai "è già diviso in due campi". Lo ha detto in un'intervista al Corsera Carlo Calenda, leader di Azione.I dem, prosegue, "proveranno a tenere tutto insieme attraverso un nuovo segretario che ricomincerà a dire 'con Conte ma anche con Calenda'. E' una cosa che non sta in piedi".Secondo Calenda il Terzo polo e il Pd dovrebbero "riuscire a lavorare su temi specifici come quello delle bollette". Su questo, insiste, "bisognerebbe concentrarsi ma vedo solo tante chiacchiere sul nulla". Noi, sottolinea, "abbiamo bisogno di fare un'opposizione costruttiva ma serrata su questa destra che è già piena di contraddizioni ma non possiamo farla insieme a chi ha mezzo partito che va dal lato opposto rispetto alla linea filo-ucraina e con chi non è in grado di risponderti né sulle Regionali né tanto meno sulle proposte per l'energia".